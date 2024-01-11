Destici: Sivas'ın partimize bırakılması motivasyon sağlar

Yerel seçim öncesi partiler arasında ittifak çalışmaları devam ediyor.



Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.



Sivas'ta kendi adaylarının desteklenmesi konusunda bir talepleri olup olmadığına ilişkin soruya karşılık Destici, böyle bir taleplerinin olduğunu ancak bunu bir pazarlık unsuru olarak konuşmadıklarını ifade etti.



Destici, "Büyük Birlik Partisi tabanının, camianın motive edilmesi lazım. Ve bunu motive edecek birinci şey de Sivas Belediye Başkanlığının Büyük Birlik Partisine bırakılması olur. Ondan sonra da özellikle tabanı yüksek olan ya da geçtiğimiz seçimlerde yüksek oy aldığımız, yarıştığımız ya da kazandığımız ilçeler başta olmak üzere bu ilçelerde de BBP adaylarının gösterilmesi şeklinde olur." diye konuştu.



"Doğu ve Güneydoğu'dan aday gösterecek misiniz?" sorusu üzerine Destici, "Bizim oradaki hassasiyetimiz şu, yani toptan aday gösteririz ya da toptan göstermeyiz diye bir şey yok. Önceliğimiz şudur. Biz HDP'nin şu anda DEM oldu, PKK'nın partisi daha doğrusu, PKK'nın partisinin kazanma ihtimali olduğu yerlerde biz bugüne kadar aday çıkarmadık. Ve Cumhur İttifakı adaylarını daha çok da AK Parti adaylarını orada o bölgede destekledik." yanıtını verdi.



Geçen seçimlerden örnek veren Destici, "Kazanabileceğimiz yerlerde elbette ki adaylarımızı koyacağız." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin