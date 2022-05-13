DEVA Partili Metin Gürcan yeniden tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucularından Metin Gürcan tutuklandı.

Haberler - İHA 13.05.2022 - 14:56

DEVA Partili Metin Gürcan yeniden tutuklandı

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SON DAKİKA HABERİ: DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı

DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edildi

DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edildi

Dün hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Metin Gürcan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edildi.

Dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti. Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Metin Gürcan gözaltına alındı.

Gürcan, Başsavcılığın itirazı üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından yeniden tutuklandı.

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