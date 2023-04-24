Deve küçük çocuğu ağzına alıp havaya kaldırdı

Ailesi, devenin ağzından çocuğu kurtarırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.



Hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanan çocuk, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.



AÇIKLAMA YAPILDI

Çamlık Mesire Alanı Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "2 gün önce çamlık mesire alanında meydana gelen olayda, çeşitli hayvanları ziyaret ettikten sonra yasak olmasına rağmen develere fazla yaklaşan bir çocuk, ailesinin de anlık olarak yanında bulunmaması sonucu, deve tarafından aniden başından ve boynundan ısırılarak yaralanmıştır. Görevlilerimiz 112 Acil Servis'i arayıp, bir yandan da alanda gerekli önlem ve müdahaleleri yapmıştır. Ardından hastaneye kaldırılıp, tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu bilgisi bize geldi." denildi.