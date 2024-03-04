Devlet Bahçeli’den Filistin çağrısı: Türkiye ve tüm İslam ülkeleri tavrını ilan etmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan ayında Filistin’de kesin çözüme ulaşılması gerektiğini söyledi.



Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımlayan MHP lideri, “Mübarek ramazan ayında, İsrail ile Filistin arasında ara çözüm değil, kalıcı ve kesin çözüm oluşturulmalıdır.” ifadelerini kullandı.



Türkiye ve tüm İslam ülkelerinin kenetlenip, akan kanın durması için her türlü insani müdahaleyi devreye sokması gerektiğini söyleyen Devlet Bahçeli, “Gerekirse Türkiye her ihtimali masaya koyup restini çekmeli, bunun da siyasi eylemini planlayıp fedakarlık ve kahramanlık içinde icra etmelidir. Bıçak kemiğe dayanmıştır.” dedi.

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