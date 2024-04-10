Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;



Düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye devlet ve millet olarak çok büyük meselelerle karşı karşıya. Yeni bir süreçteyiz yeni yüzyılın ikinci evresi Türk milletinin tekrar yükselişi direnişidir. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı vardır.

Aritmetikte 4 işlem vardır. Toplama, çıkarma, bölme çarpma. Çıkarmayla bölme küçültür çarpmayla toplama büyütür o sebepten dolayı Türkiye’nin birliğe beraberliğe ihtiyacı vardır.



Siyasi partilerimizde karmaşa, çatışma, birbirlerine karşı aşırı derecede yalan sömürüsü yapılmaktadır. Bu gidişat iyi değildir. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamak sonra da ülkeye siyasi istikrar getirmek daha sonra da büyük Türkiye'nin inşasında ortak iradesini ortaya koyarak güçlü Türkiye'nin yükselişinde katkıda bulunmalıdır.



Televizyonları çok yakından takip ediyoruz, konuşmacıları dikkatle dinliyoruz. Yorumların hepsi yerelleşme, cepheleşme ve ayrışmaya yönelik söylemlerle devam ediyor. Buna da son vermek lazımdır. Basın mensuplarımızın değerlendirmelerinin Türkiye'nin hedefleriyle paralel olması lazımdır. Buna dikkat edilmemektedir. Bir konuda kanaatimi söylemek istiyorum: Türkiye'de siyasi tartışmalar, kongreler, yeni yeni adaylar ortaya çıkarmalar süregelmektedir. Her seçim sonrası bir suçlu aranır. Bu suçlu partilerin yönetiminde değil, yönetiminin dışında unsurlar aracılığıyla partilerdeki yenileşmeye yönelik gayretler olarak kendini göstermektedir. 6'lı masa Türk siyasetinde önemli bir örnektir. Partiler kongre kararı alarak yenileşme gayretindedir. Benim düşüncem şudur: Bizden ayrılmış olan bir grup arkadaşımız İYİ Parti'yi kurmuşlardır. İYİ Parti, TBMM'de temsil edilen bir siyasi kurumdur. Şu an için 104 tane siyasi kurumumuz var. Bunlar demokrasinin vazgeçilmez unsurları. Ancak 34'ü siyasi seçime katılabilmektedir. Bu seçimler sonucunda ise birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak.

Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamını, aday olmayı düşünenlerin de etrafında kenetlenmesini düşünmekteyim.