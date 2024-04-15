Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesi Kayı köyünde tarlasını ilaçlamaya giden Mehmet Samur'un (57) kullandığı traktör, Sarıçal mevkisinde devrildi.



Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Traktörün altında kalan Samur'un, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



İki çocuk babası olduğu öğrenilen Samur'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin