Dilan Polat'ın "intihar edeceği" iddiasına avukatından açıklama

Eryiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dilan Polat ile bugün görüştüğünü belirterek, Polat'ın güçşüz olduğuna, intihar edeceğine dair yapılan manipülasyonlara itibar edilmemesini istedi.



Polat'ın bugün kızı ile görüştüğünü söyleyen Eryiğit, görüşmede yüzünün güldüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu ve Polat'ın kızına, 'suçsuz olduğumu biliyorum, sadece bunun anlaşılması için sabırla bekliyorum' dediğini aktardı.



Avukat Eryiğit, Dilan Polat'ın tahliye olması durumunda ise sevenlerinin çok farklı bir Dilan'la karşılaşacağını düşündüğünü ifade etti.



Silivri Cezaevi'nde kalan Dilan Polat'ın son olarak telefonda görüştüğü eşi Engin Polat'a "intihar etmek istiyorum Engin" dediği iddia edilmiş ve bunun üzerine cezaevi yönetiminin önlemleri artırarak Polat'ı cezaevi psikoloğu ile görüştürdüğü öne sürülmüştü.

Dilan Polat'ın avukatı olduğunu belirten Osman Eryiğit.