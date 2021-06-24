Dink davasında FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanık için yeni karar

Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanığın 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 24.06.2021 - 12:22

Dink davasında FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanık için yeni karar

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Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 12 sanığın 15 gün içinde ülkeye dönmemeleri halinde kaçak sayılıp mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

Hrant Dink cinayeti davasında 26 Mart'ta karar çıktı. Aralarında eski polis müdürlerinin de bulunduğu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Firari 13 sanığın da dosyası ayrıldı.

Davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının 2 hafta öncesi talebini karara bağladı.

12 SANIĞA 15 GÜN SÜRE

Mahkeme, yurt dışına kaçan sanıklar Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ile gazeteciler Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı ve Faruk Mercan'ın da aralarında olduğu 12 sanığa 15 gün süre verdi.

GELMEZLERSE MALLARINA EL KONULACAK

Sanıklar 15 gün içerisinde mahkemeye gelmezlerse kaçak sayılmalarına ve mallarına el konulmasına karar verildi.

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