Dipsiz Göl sonrası beklenen karar

Dipsiz Göl sonrasında gündeme gelen karar tamamlandı. Define arama faaliyetleri için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu zorunluluğu getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Gümüşhane'de Dipsiz Göl'ün kurutulması sonrasında gündeme gelen define arama faaliyetlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili beklenen karar çıktı. Define arama faaliyetleri için ÇED raporu zorunluluğu getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kuruyan gölle ilgili açıkladığı eylem planındaki 4 maddeden biri, bölgede define arama yönetmeliğinin değiştirileceği yönündeydi.

Define aramayı zorlaştıran karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre artık define arama faaliyetleri yapmak isteyenler için Çevresel Etki Değerlendirme raporu almak zorunlu olacak.

12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurumasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlattığı soruşturmada 2 müdür ve 1 memur açığa alınmıştı.

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