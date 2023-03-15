Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde Tahıl Koridoru Anlaşması ele alındı.

Görüşmede ayrıca Rusya-Türkiye ikili ilişkileri değerlendirildi.



Çavuşoğlu dün de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telofonda görüşmüştü.

Rusya, 18 Mart'ta süresi sona erecek anlaşmanın 60 gün süreyle uzamasına sıcak bakıyor.



Ankara ve BM ise anlaşmanın 120 gün uzatılmasından yana.



22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından 24 milyon ton tahıl sevkiyatı yapıldı.