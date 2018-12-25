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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları ve ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin konuştu.



"Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer" ifadesini kullanan Bakan Çavuşoğlu, "Çekilme sürecini ABD ile koordine edeceğiz. ABD ile her düzeyde görüşüyoruz" dedi.



Washington'ın kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çavuşoğlu, ''Ancak çekilmeyle ilgili gelişmeler YPG'ye hizmet etmemeli" şeklinde konuştu.



Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de "Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka, suçtur ama Suudi Arabistan ile ikili bir sorun olarak görmüyoruz. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM soruşturması için bazı ülkelerle görüşüyoruz'' ifadelerini kullandı.