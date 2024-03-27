Dışişleri Bakanı Fidan: Biz vurdukça PKK köşeye sıkışıyor

"TARİHİMİZ BİZLERE BİR VE BERABER OLMAYI ÖĞÜTLÜYOR"

Fidan, "Devlet hayatında olsun, millet hayatında olsun, başarıya giden yol birlik ve beraberlikten geçiyor. Bir dava etrafında kenetlenmekten geçiyor. Binlerce yıllık tarihimiz, şartlar ne olursa olsun bizlere bir ve beraber olmayı öğütlüyor." ifadelerini kullandı.

Fidan, terörle mücadelede de eşi benzeri görülmemiş başarılar kazanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Vizyoner liderlik, artan milli kabiliyetlerle birleşince PKK'sından FETÖ'süne, DHKP-C'sinden DEAŞ'ına, bütün terör örgütlerinin belini kırdık. Gelinen noktada hamdolsun, terör odaklarına alan da bırakmıyoruz, nefes de aldırmıyoruz, göz de açtırmıyoruz."



Yurt içinde yaşam alanı bulamayan terör örgütlerinin çareyi dışarıda aradığını belirten Fidan, bazı ülkelerde konumlarını tahkim etme derdine düşen terör örgütlerine karşı Türkiye'nin tavrının çok net olduğunu dile getirdi.



Fidan, "Arkasında kim olursa olsun, Irak’tan Suriye’ye uzanan bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli her tür önlemi aldık, alıyoruz, alacağız. Bunun için de kimseden icazet beklemeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni dönemde, komşu ülkelerle dayanışma içinde terörün kökünü kurutmaya kararlı olduklarını belirten Fidan, ilk adımı Irak'la attıklarını ve gerisinin de geleceğini vurguladı.



Fidan, komşu ve bazı müttefik ülkelerin topraklarında bulunmasına izin verdiği ve göz yumduğu terör örgütlerinin bir gün onların da başına bela olacağını yıllardır söylediklerini ve dediklerinin çıktığını belirterek, şöyle devam etti:



"Bu sığ tartışmaları işiten ve belki de üzülen yurt dışındaki kardeşlerimize sesleniyorum; içiniz ferah olsun. Türkiye Cumhuriyeti, bütün güç ve imkanlarıyla sizlerin arkasındadır. Teröristlerin, ırkçıların, Türk ve İslam düşmanlarının sizlere zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğiz."