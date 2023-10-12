Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'a gidiyor

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Mısır'a gidecek. Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile görüşme gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'a gidiyor

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı 'ın, Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Fidan'ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşmeler kapsamında, ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...