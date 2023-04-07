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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistinli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'da yaşananlarından ardından İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistinli mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile yaptığı görüşmede, güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’nın kudsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail’in Gazze ve Lübnan’a hava saldırılarını kınandığını, mübarek Ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede, Mescid-i Aksa’nın kudsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye’nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi.  

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