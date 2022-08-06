Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını şiddetle kınayarak olayların çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguladı.

Haberler - NTV Haber 06.08.2022 - 00:34 | Son Güncelleme : 06.08.2022 - 01:17

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze saldırısına kınama

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Dışişleri Bakanlığı, 'in Şeridi'ne yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hava saldırılarının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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