Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sri Lanka' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.07.2022 - 21:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Sri Lanka' açıklaması

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'da binlerce kişinin katıldığı hükümet protestoları sürerken, Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede protesto gösterileri düzenleniyor.

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