Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, protestolar sürerken, Başbakan Ranil Wickremesingh'in ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa da istifa kararı aldığını duyurdu.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 09.07.2022 - 19:40 | Son Güncelleme : 10.07.2022 - 01:48

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 1

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı 'da, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın 13 Temmuz’da istifayı kabul ettiği bildirildi.

PROTESTOCULAR BAŞKANLIK YERLEŞKESİNİ BASTI / VİDEO HABER

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 2

Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, yaptığı açıklamada, Rajapaksa’nın 13 Temmuz’da istifa etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 3

BAŞBAKANLIK KONUTU ATEŞE VERİLDİ

Başbakan Ranil Wickremesingh da istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 4

Geniş kapsamlı hükümet karşıtı protesto düzenlenen Sri Lanka'da Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki siyasi parti liderlerinin katılımıyla parlamentoda acil bir oturum düzenlendiği belirtilmişti.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 5

Açıklamada, liderlerin Devlet Başkanı Rajapaksa ve Başbakan Wickremesingh'in istifasını istediği kaydedilmişti.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 6

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Wickremesingh'in liderlere, istifaya ve yeni bir hükümete yol açmaya hazır olduğunu söylediği aktarılmıştı.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 7

Wickremesingh'in istifaya hazır olduğunu söylemesinden birkaç saat sonra göstericiler Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 8

Ülke genelinden binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 9

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 10

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 11

SRİ LANKA'DA SON DURUM

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 12

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 13

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 14

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 15
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 16
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 17
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 18
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 19
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 20
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 21
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 22
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 23
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 24
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 25
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 26
Sri Lanka'da son durum: Başbakan ve Devlet Başkanı'ndan istifa kararı - 27

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