Dışişleri'nden ABD İnsan Ticareti Raporu'na tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'de çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye'ye sorumluluk yükleyen iddiaların tamamen reddedildiği vurgulandı.

Raporda Suriye ve Irak'ta çocukları zorla silah altına alan terör örgütü PKK ve YPG ile terör örgütüne silah desteği veren ABD'nin yer almadığına atıf yapıldı.

ABD'nin terör örgütleriyle yaptığı işbirliğinin tamamen görmezden gelindiği vurgulandı.

Türkiye'ye yönelik temelsiz ithamlarda bulunmasının kabul edilemez olduğunun altı çizilirken, "Türkiye’ye böyle bir iftirada bulunması çifte standart ve iki yüzlülüğün en çarpıcı örneğidir" denildi.