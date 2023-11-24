Diyanet 2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (Yazılı) Sonuçları açıklandı

Diyanet 2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Sınav Hizmetleri Birimi tarafından 11 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Şube müdürlüğü sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edildi.
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2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (Yazılı) Sonuçları Hakkında Duyuru
İnsankaynaklari.diyanet.gov.tr adresi üzerinden "2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (Yazılı) Sonuçları Hakkında Duyuru" paylaşıldı. Yapılan açıklamada "11 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (yazılı) sonuçları https://basvuru.eskisehir.edu.tr/ adresinde yayımlanmıştır. İlgililere duyurulur. " denildi.
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