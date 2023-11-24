Diyanet 2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (Yazılı) Sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şube müdürlüğü sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. "2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (Yazılı) Sonuçları Hakkında Duyuru" ile sonuçlar ilan edildi.

Diyanet 2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (Yazılı) Sonuçları açıklandı

2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Sınav Hizmetleri Birimi tarafından 11 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Şube müdürlüğü 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edildi. 

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Diyanet 2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (Yazılı) Sonuçları açıklandı - 1

2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (Yazılı) Sonuçları Hakkında Duyuru

İnsankaynaklari.diyanet.gov.tr adresi üzerinden "2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavı (Yazılı) Sonuçları Hakkında Duyuru" paylaşıldı. Yapılan açıklamada "​11 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı Görevde Yükselme​ (Şube Müdürü) Sınavı (yazılı) sonuçları https://basvuru.eskisehir.edu.tr/ adresinde yayımlanmıştır. İlgililere duyurulur. " denildi.

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