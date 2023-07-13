Diyanet İşleri Başkanlığı 240 şube müdürü alacak: 2023 Yılı Görevde Yükselme (Şube Müdürü) Sınavının ayrıntıları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halen Başkanlık Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,



GRUP-I için en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,



GRUP-II için en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,



Müracaatların bitiş tarihi itibariyle Başkanlık teşkilatında memur veya aynı düzey görevler ile üst görevlerde en az 8 (sekiz) yıl çalışmış olmak,



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki kadrolara atanabilmek için söz konusu bentte belirtilen hizmet süresine sahip olmak ve görevde yükselmeye tabi kadrolar için Başkanlıkta atanabileceği kadronun alt görevlerinin birinde (sözleşmeli, vekaleten ve geçici görevlendirme süreleri dâhil olmak üzere) çalışmış

olmak,



Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,



Başvuru yapılacak unvanda çalışıyor olmamak veya müktesebi bulunmamak,



Adaylar GRUP-I veya GRUP-II’den sadece birine başvuru yapabileceklerdir.



İlgili mevzuat hükümleri gereği 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceklerdir.



ylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınavlara başvuru yapabileceklerdir.



633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10/A maddesinde yer alan “Sözleşmeli personel olarak atananlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanır. Bu şekilde

atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.” hükmüne tabi olanlar bu sınava başvuru yapamayacaktır.



Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.

