Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvurular Sinav.diyanet.gov.tr üzerinden alınacak

Diyanet İşleri Başkanlığına çeşitli unvanlarda 80 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Paylaşılan duyuruya göre, başvurular sinav.diyanet.gov.tr üzerinden alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvurular Sinav.diyanet.gov.tr üzerinden alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, merkez teşkilatına destek personeli olarak temizlikçi, bulaşıkçı, sıhhi tesisatçı, garson, bahçe bakım elamanı, marangoz ile koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarında 10 kadın ve 70 erkek gerçekleştirilecek.

Personel alımı yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alımı yapacak: Başvurular Sinav.diyanet.gov.tr üzerinden alınacak - 1

BAŞVURU SÜRECİNİN AYRINTILARI

Adaylar 6-20 Mart'ta "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden başvurabilecek. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

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