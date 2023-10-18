Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel (mütercim -tercüman) alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları paylaşıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel (mütercim -tercüman) alımı ilanı yayımladı. İlanda; "Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıda bilgileri yer mütercim-tercüman unvanlı sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
şartları taşımak,
2. 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 23.10.2023- 03.11.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.
Adayların son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış YDS’ye denk geçerli dil puanlarını gösterir belgelerini (YDS puanı sistem tarafından otomatik olarak alınacaktır.) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.
Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
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