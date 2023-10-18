Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel (mütercim -tercüman) alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları paylaşıldı

BAŞVURU ŞARTLARI



1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen

şartları taşımak,



2. 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 23.10.2023- 03.11.2023 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.



Adayların son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış YDS’ye denk geçerli dil puanlarını gösterir belgelerini (YDS puanı sistem tarafından otomatik olarak alınacaktır.) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.



Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.



Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

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