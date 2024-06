Diyarbakır anneleri bu bayram da evlatlarının yolunu gözlüyor

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1749'uncu güne ulaştı.



Oturma eylemi sayesinde 49 aile evladına kavuştu. Diğer aileler de ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemini sürdürüyor.



Kurban Bayramı boyunca da evlat nöbetini sürdürecek olan ailelerin en büyük dileği, çocuklarına bir an önce kavuşmak.



"28 bayramdır oğlumdan ayrıyım"



Diyarbakır'dan 14 yıl önce 18 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mahmut için eylem yapan anne Bedriye Uslu, AA muhabirine, evladı için sonuna kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.



Her gün umutla oğlundan gelecek müjdeli bir haber beklediğini belirten Uslu, evladının peşini bırakmamakta kararlı olduğunu ifade etti.



Oğlunun yanında olmadığı günlerin kendisi için adeta işkence olduğunu dile getiren Uslu, şöyle konuştu:



"Bu bayram da evladım yok. Bayramdan ne bir şey anlıyorum ne de tat alıyorum. İçimiz buruk, gönlümüz, kolumuz ve kanadımız kırık. Çocuğum burada olsaydı o zaman bayramım olurdu. Rabb'im kimseyi evladıyla sınamasın. İnşallah oğlumu bir gün buradan alıp gideceğim. 28 bayramdır oğlumdan ayrıyım. Bayram günü oturup ağlıyoruz. Oğlum Mahmut, eve dön. Bu bayram seninle birlikte bayram geçirelim. Yeter oğlum. Perişan olduk. Ölmeden önce seni göreyim. Devletimize teslim ol. Devletimiz güçlü."



"Artık eskisi gibi bayram geldiğinde sevinemiyoruz"



Kardeşi Süleyman Çetinkaya için eylem yapan abla Zekiye Bozdağ da kardeşinden 30 Ağustos 2019'dan bu yana haber alamadıklarını söyledi.



Çocuklarıyla yaz kış demeden 5 yıl boyunca nöbette olduğunu dile getiren Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kardeşimi kandırdılar. Kardeşim daha küçüktü. Annem gece gündüz ağlıyor. Annem hasta oldu. Hiçbirimizin gücü kalmadı. En son kardeşimi 2019'un Kurban Bayramı'nda gördüm. 10 bayramdır görmüyorum. Hiçbir bayramı yaşamıyoruz. Her bayramda annemle birlikte ağlıyoruz. Ailem köyde yaşıyor. Köye gitmek istemiyorum artık. Kardeşimin güvercinleri vardı. Köyde güvercinleri gördüğümde içim parçalanıyor. Dayanamıyorum artık. Bayramlar artık bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Artık eskisi gibi bayram geldiğinde sevinemiyoruz bile."



Bundan sonraki bayramları kardeşiyle geçirme dileğinde bulunan Bozdağ, kardeşine güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.



Bozdağ, "Seni çok özledik. Annen için gel, teslim ol. Çifte bayram yaşayalım, mutlu olalım. Bayramımız bayram olsun. Sensiz bayramlar olmuyor. Lütfen gel artık. Bitsin bu çilemiz." dedi.