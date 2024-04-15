Diyarbakır'da 14. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’nde bulunan bir plazaya gelen A.D. (45), iddiaya göre 14. kattan kendini aşağı bıraktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Öğretmen olduğu belirtilen kadının eşinden boşandığı ve bir çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kadının psikolojik tedavi gördüğü ve 6 kez hayatına son verme teşebbüsünde bulunduğu da iddia edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.