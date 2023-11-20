Diyarbakır'da dereye düşen kişi öldü

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden oldu.

Dün akşam saatlerinde Dicle Caddesi’nden evine gitmek isteyen zihinsel engelli Behçet Avcı (45), taşan Eski Su Değirmeni deresine kapılıp sürüklendi.

Avcı'nın eve gelmediğini fark eden ailenin kayıp ihbarıyla, olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, sürüklendiği tarlada ağır yaralı olarak bulunan Avcı, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Avcı, doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Avcı’nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.