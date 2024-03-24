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Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 3 kişi yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, iki aile arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olayda 3 yaralanırken, jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

Diyarbakır'da iki aile birbirine girdi: 3 kişi yaralı

'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 3 kişi yaralandı.

İlçenin kırsal Uzunbahçe Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince mahallede güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan, olay yerindeki bir otomobilin camlarının, atılan taşlar ve sopa darbeleri nedeniyle kırıldığı görüldü.

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