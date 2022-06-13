Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kozmetik fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.



OSB'de 2003 yılında kurulan kozmetik ürün üretimi yapılan fabrikadaki yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.



Fabrika çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.



Fabrikadaki kimyasal maddeler nedeniyle ekiplerin yangına müdahalesi güçlükle sürüyor.



Yangına müdahale çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek veriyor.



15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından olay yerine 12 ambulans ve 1 UMKE görevlendirildi.



Dumandan etkilenen 15 kişiden 5'i hastaneye sevk edildi.



Yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilirken, AFAD tarafından Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kurtarma ekipleri yangın bölgesinde çalışmalara destek sağlıyor.



VALİ OLAY YERİNDEN İNCELEME YAPTI



Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, olay yerinde inceleme yaptı, ilgililerden bilgi aldı.



Vali Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'deki önemli bir fabrikada yangın meydana geldiğini belirterek, firmanın ilk etapta yangına kendi imkanlarıyla müdahale ettiğini ancak söndüremeyince itfaiyeye haber verdiğini söyledi.



ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE



Şu anda tüm ekiplerle yangına müdahale edildiğini ifade eden Su, çevre illerden de takviye itfaiye ekibi geleceğini belirtti.

"CAN KAYBI VE YARALI YOK"



Su, ekiplerin yangını söndürmek için canla başla çalıştığını dile getirerek, "Şu anda herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. Ufak tefek dumandan etkilenen arkadaşlar var ama çok önemli bir şey yok. Güzel, sevindirici tarafı bu. Firmadan da, içeride kimsenin olmadığını, sayım yaptıklarını ve herkesin dışarıda, güvende olduğunu ifade ettiler. Bu da sevindirici" dedi.



Yangının söndürülmesi için itfaiye, emniyet, jandarma, AFAD ekiplerinin gayret ettiğini belirten Su, Adana'dan da bir söndürme helikopteri talep ettiklerini bildirdi.



Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Su, "İnşallah kısa zamanda büyümeden söndürmeyi gerçekleştirmiş oluruz. 550 çalışan olduğunu ifade ediyorlar. Yangının çıkış nedeni incelemeden sonra ortaya çıkacak" diye konuştu.