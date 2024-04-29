Yolcu otobüsünde 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'de yolcu otobüsünde 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yolcu otobüsünde 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

'in Edremit ilçesinde, polis ekipleri tarafından yolcu otobüsündeki 2 şüphelinin eşyalarında yapılan aramalarda 20 kilo 407 gram sentetik ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçeye gelecek bir yolcu otobüsündeki Mustafa A. (65) ile İbrahim D'nin (60) uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisini aldı.

Otobüsü tespit ederek durduran ekipler, şüphelilerin eşyaları arasında aramalara başladı.

Narkotik köpeği "Yaşa"nın da katıldığı aramalarda, şüphelilerin çay olduğunu beyan ettiği poşetlerin içinde 20 kilogram 407 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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