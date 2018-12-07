Diyarbakır'da belediye otobüsünün kamyona çarpması sonucu bir kişi öldü, 45 kişi yaralandı.
Kazanfer Caner idaresindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çınar mevkisinde aynı yönde ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen pamuk yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 46 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste bulunan yaralılardan Ali Ertem (45), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Çınar Kaymakamı Selami Kaya, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaralıların tedavisinin sürdüğünü söyledi.