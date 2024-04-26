Mersin'de organize suç çetesi çökertildi: 6 gözaltı

Mersin Erdemli'de birçok olaya karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı, biri uzun namlulu çok sayıda silah ele geçirildi.

Mersin'de organize suç çetesi çökertildi: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Erdemli ilçesinde belirlenen bir suç örgütüne yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında , tehdit, yaralama olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerin bir adreste birlikte hareket ettikleri ortaya çıkarıldı.

Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon da düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Polisin yaptığı aramada 1 adet makineli tabanca, bu silaha ait 1 adet şarjör, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 144 adet dolu tabanca fişeği, 17 adet dolu tüfek kartuşu, 1 adet plastik maske gözlük, 2 adet plastik el bombası görünümlü replika ele geçirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

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