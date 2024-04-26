Mersin'de DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Mersin'de DAEŞ operasyonu: 9 gözaltı

'de polis ekipleri, terör örgütü 'in faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında haklarında geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu bilgisi ve tespiti bulunan şahıslar belirlendi.

Bunun üzerine yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden adreslerinde yapılan aramada ise dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.

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