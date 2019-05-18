Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 oda ve 3 girişten oluşan bir sığınak bulundu.
Güvenlik güçleri bölgede 72 ve 105 metrakare büyüklüğünde sığınaklara da rastladı. Toplam 43 sığınak imha edildi.
Arazide farklı noktalarda tuzaklanmış 8 el yapımı patlayıcı düzeneği de etkisiz hale getirildi.
Sığınaklarda bir buçuk ton yiyecek ile tıbbi ve örgütsel döküman ele geçirildi.
Diyarbakır'da PKK'ya ait 43 kış sığınağı imha edildi
Anadolu AjansıTürkiye
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait 43 kış sığınağı bulundu. Sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 oda ve 3 girişten oluşan bir sığınak bulundu.