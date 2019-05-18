Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 5 oda ve 3 girişten oluşan bir sığınak bulundu.

Güvenlik güçleri bölgede 72 ve 105 metrakare büyüklüğünde sığınaklara da rastladı. Toplam 43 sığınak imha edildi.

Arazide farklı noktalarda tuzaklanmış 8 el yapımı patlayıcı düzeneği de etkisiz hale getirildi.

Sığınaklarda bir buçuk ton yiyecek ile tıbbi ve örgütsel döküman ele geçirildi.