Diyarbakır’da terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün açık hava toplantısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında arama noktasında üzerinde havai fişek tespit edilen A.A. adlı suça sürüklenen çocuğun 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan, miting alanında yasadışı slogan atan H.A. adlı suça sürüklenen çocuk ve R.S. adlı şahsın ise terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alındığı ifade edildi.

3 kişinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

