Doğal felaketlerden etkilenen 11 ile 124 milyon TL destek

Türkiye‘de haziran ve ağustos aylarında güneyde yangın, kuzeyde ise sel felaketlerlerinin ardından verilen desteklerin tutarı 124 milyon lirayı aştı.



Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Muğla, Isparta, Aydın, Artvin, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta afetten etkilenen 28 bin kişiye ulaşarak psikososyal destek sağladı.

İL İL VERİLEN DESTEK TUTARLARI



Rize ve Artvin’de yaşanan sel felaketinde Artvin'e 5 milyon TL, Rize'ye 1 milyon TL kaynak aktarıldı. Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarında ise Adana’ya 4,5 milyon TL, Antalya’ya 32,4 milyon TL, Mersin'e 2,4 milyon TL, Muğla’ya 9,5 milyon TL, Osmaniye’ye 2 milyon TL, Isparta'ya 500 bin TL destek sağlandı. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 52 milyon TL, Sinop'a 13 milyon TL, Bartın'a 2 milyon TL destek aktarıldı. Nakit destek tutarı, toplamda 124 milyon 300 bin TL'ye ulaştı.



4 MİLYON ADEDİN ÜZERİNDE ÜRÜN BAĞIŞLANDI



Kastamonu ve Sinop’ta yaşanan sel felaketi sonrasında kurulan ayni bağış depolarına şu ana kadar 4 milyon adedin üzerinde ürün bağışlandı.



13 BİN 553 AFETZEDE FAYDALANDI



Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Sinop’un Ayancık ilçesinde aralıksız çalışan personel için de bölgeye 'Personel Giyim TIR'ı' gönderildi. Ayrıca 'Sosyal Market'ten de 13 Eylül itibarıyla toplamda 13 bin 553 afetzede faydalandı.