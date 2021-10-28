Doğalgaz santralindeki trafonun patlaması mahalle halkını sokağa döktü

Olay, Adapazarı ilçesine bağlı Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan Enka Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santralin içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama oldu.

Patlama sonrasında çevredeki yerleşim yerinde bulunan vatandaşlar panikle evlerinden çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Paniğe kapılan mahalleli korku dolu anlar yaşarken durum itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerine bildirildi. Haberin verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde patlamanın santral içerisinde bulunan elektrik trafosundan kaynaklandığı tespit edildi. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Paniğe sebep olan olayda yaralanan olmazken mahalle halkı yaşadıkları korkuyu anlattı.

"ÇOK YÜKSEK BİR SES ÇIKTI"



Mahalle sakini Mecit Torlak, “Evimize döndüğümüz esnada patlama olduğunu gördük. O esnada fabrika içerisinde kendi çabaları ile söndürmeye çalıştılar ve sonrasında itfaiye ekipleri geldi. Çok büyük patlama oldu. 2 köy ilerideydim ben ve oradan duydum patlamanın sesini” dedi.

Mahalle sakini Adem Torlak ise, "Çok yüksek sesli patlama oldu. Patlamanın etkisi ile parçalar fırladı. Çok yüksek ses yaptı ve dumanla birlikte yangın çıktı. Patlama ile birlikte herkes dışarıya döküldü” dedi.