Doğu Ekspresi raydan çıktı, demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta Doğu Ekspresi'nin vagonu raydan çıktı. Kazada can ve mal kaybı yaşanmazken, Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 11.09.2022 - 03:46 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 03:49

Doğu Ekspresi raydan çıktı, demir yolu ulaşıma kapandı

Ankara'dan Kars'a giden 'nin ikinci vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesine bağlı Caferli köyü yakınlarında raydan çıktı.

nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı.

Raydan çıkan vagondaki yolcular arka vagonlara alınarak tren başka bir lokomotifle Yerköy Garı'na çekildi.

Doğu Ekspresi raydan çıktı, demir yolu ulaşıma kapandı - 1

Yozgat Valisi Ziya Polat, yaptığı açıklamada, Ankara'dan Kars istikametine giden Doğu Ekspresi'nin ikinci vagonunun Yerköy ile Şefaatli arasında raydan çıkması sonucu kaza meydana geldiğini söyledi.

Yolculara geçmiş olsun dileklerini ifade eden Polat, "Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok. Devlet demir yollarındaki arkadaşlarımızın olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Biz treni Yerköy istasyonumuza çektik. Malatya'ya giden bir trenimizdeki yolcularımızı da burada misafir ediyoruz. Yarım saat içinde yolun açılıp açılmayacağıyla ilgili teknik bilgi gelecek. Yolu açarsak tren yoluna devam edecek. Açılmazsa otobüslerle nakil yapabiliriz. O da olmazsa yurtlarımız hazır. Tüm misafirlerimizi Yerköy'de ağırlamaktan mutluluk duyarız. Devletimizin tüm imkanları vatandaşımızın hizmetinde. Allah beterinden korusun." dedi.

Vali Polat, yolcuların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını da sözlerine ekledi.

Daha sonra trendeki yolculara kumanya dağıtıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...