Koparmanın cezası 387 bin lira, jandarma drone ile koruyor

Afyonkarahisar’da koparılmasının cezası 387 bin lira olan endemik bitki türü Eber Sarısı, drone ile yapılan denetimlerle korunuyor.

Koparmanın cezası 387 bin lira, jandarma drone ile koruyor

’da koparıldığında 387 bin 141 lira cezası bulunan endemik bitki türü Eber Sarısı’nın bulunduğu alanlar drone ile kontrol ediliyor.

Eber Sarısı, Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü çevresinde bulunan alanlarda yetişiyor.

Koparılması yasak olan Eber Sarısı’na zarar verildiğinde 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor.

Koparmanın cezası 387 bin lira, jandarma drone ile koruyor - 1

İl Jandarma Komutanlığı , Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında sarı rengiyle çiçeklenen Eber Sarısı’nın yetiştiği bölgeleri havadan drone ile kontrol ediyor.

Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme de yapıyor.

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