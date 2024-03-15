Doğum gününde şehit olan polise son veda

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, askeri ve emniyet erkanı ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin cenazesi cuma namazının ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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