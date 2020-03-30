Doğuş Grubu Grand Hyatt Oteli’ni sağlık kahramanlarının hizmetine açtı

Doğuş Grubu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Doğuş Grubu olarak Grand Hyatt İstanbul otelimizi 29 Mart 2020 Pazar günü sağlık çalışanlarımızın hizmetine açtık.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle ülkemizde de sağlık neferlerimiz gece gündüz demeden insanüstü bir çabayla çalışıyor. Onlara minnet duyuyor, canı gönülden teşekkürü borç biliyoruz.



Bu sürecin birlik beraberlik ve dayanışma içinde toplum olarak hep birlikte üstesinden geleceğimize de kalpten inanıyoruz.



Çalışanlarımızın ve misafir edeceğimiz sağlık personelimizin güvenliğini ve sağlığını önceliğimiz olarak görüyor, bu nedenle en üst düzeyde hijyen ve dezenfektasyon uygulamalarımıza devam ediyoruz.



Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız."





