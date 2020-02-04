Doktorun burnunu kıran sanık ilk duruşmada tahliye oldu

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, randevusuz muayene talebini reddeden asistan doktoru darbettiği iddiasıyla yargılanan sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Sanık duruşmada "Refleks olarak kafa attım" dedi.

Sanıktan şikayetçi olan doktor Burak Altunpak ise, "Bu olay yüzünden hastaneye gidip görevimi yapmak istemiyorum" diye konuştu.

Hakim, adli kontrol şartıyla sanığın tahliyesine karar verdi.

3 Ocak'ta doktorun burnunu kıran Fırat Y.'nin ''yaralama'' ve ''hakaret'' suçlarından 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.