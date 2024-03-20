imsakiye

Dolandırıcılığa takipsizlik kararı: Savcı "basit yalan" dedi

Ankara'da bir kadın internet üzerinden ikinci el beyaz eşya almaya çalışırken dolandırıldı. Mağdur kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından savcı olayı dolandırıcılık değil basit yalan olarak nitelendirdi ve takipsizlik kararı verdi. Avukatlara göreyse suç duyurusuna konu olan suçun cezası 4 yıldan başlıyor.

Dolandırıcılığa takipsizlik kararı: Savcı "basit yalan" dedi

Haber: Melike ŞAHİN 

'da bir kadın, sosyal medyadaki bir satış sitesinden, ikinci el beyaz eşya satın almak istedi.

Kendisini uzman çavuş olarak tanıtan kişiyle 8 bin TL'ye anlaştı.

Kendisine iletilen PTT AVM linki görünümlü bağlantıya parayı yatırdı ancak bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

Selma Özmen, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ancak savcı dosya için takipsizlik kararı verdi ve dava açmadı.

SUÇUN CEZASI 4 YILDAN BAŞLIYOR 

Hürriyet gazetesinin haberine göre savcılık takipsiz kararında "Olayın basit yalan niteliğinde olduğu, suçunun unsuru olan nitelikli hilenin bulunmadığı, dolandırıcılık suçu yönünden ‘hile’ olarak değerlendirilmeyeceği" ifadeleri yer aldı.

Avukatlara göre savcının "basit yalan" olarak değerlendirdiği suçun cezası 4 yıldan başlıyor.

Dolandırılan Selma Özmen takipsizlik kararına itiraz edecek.

Almanya'da savcılık, askerlerin "Ukrayna'ya füze desteği" görüşmesi için soruşturma başlattı

Almanya'da savcılık, askerlerin "Ukrayna'ya füze desteği" görüşmesi için soruşturma başlattı

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...