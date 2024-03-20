Dolandırıcılığa takipsizlik kararı: Savcı "basit yalan" dedi

Haber: Melike ŞAHİN

Ankara'da bir kadın, sosyal medyadaki bir satış sitesinden, ikinci el beyaz eşya satın almak istedi.



Kendisini uzman çavuş olarak tanıtan kişiyle 8 bin TL'ye anlaştı.



Kendisine iletilen PTT AVM linki görünümlü bağlantıya parayı yatırdı ancak bir süre sonra dolandırıldığını anladı.



Selma Özmen, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu ancak savcı dosya için takipsizlik kararı verdi ve dava açmadı.



SUÇUN CEZASI 4 YILDAN BAŞLIYOR

Hürriyet gazetesinin haberine göre savcılık takipsiz kararında "Olayın basit yalan niteliğinde olduğu, dolandırıcılık suçunun unsuru olan nitelikli hilenin bulunmadığı, dolandırıcılık suçu yönünden ‘hile’ olarak değerlendirilmeyeceği" ifadeleri yer aldı.



Avukatlara göre savcının "basit yalan" olarak değerlendirdiği suçun cezası 4 yıldan başlıyor.



Dolandırılan Selma Özmen takipsizlik kararına itiraz edecek.

