Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde bir grup akrabası ile gittiği domuz avında silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çiçeklidere köyünde yaşayan Zübeyir Avaner (48) bir grup akrabası ile birlikte mısır tarlasına domuz avına gitti. Tarladan gelen silah sesleri sonrası kanlar içinde yerde kalan Zübeyir Avaner’i gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Göğsünden vurularak ağır yaralanan Avaner, olay yerine gelen ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 48 yaşındaki Zübeyir Avaner kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Jandarma Zübeyir Avaner ile birlikte domuz avına giden akrabalarını gözaltına aldı.