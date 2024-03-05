Dr. Bülent Cihantimur kimdir?

Türk Plastik Rekonstrüktif Cerrahlar Derneği ve Uluslararası Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Konfederasyonu üyesi de olan Bülent Cihantimur, Çapa Tıp Fakültesi mezunudur. İşte, Dr. Bülent Cihantimur hakkında bilgiler...



BÜLENT CİHANTİMUR KİMDİR?



1970 yılında Kars'ta dünyaya geldi.



Dr. Bülent Cihantimur İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde Plastik Cerrahi ihtisası yaparak Estetik Plastik Cerrahi Uzmanı oldu.



1999 yılında kendi estetik merkezini kurdu. Kendi geliştirdiği sekiz özel teknik vardır:



"Yaşlanmayı Reddet" isimli bir kitabı bulunmaktadır.