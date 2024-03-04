Drift yapan sürücüye 34 bin 880 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa Mahallesi 202. Cadde'de oluşturulan düğün konvoyunda bir sürücünün aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Yapılan inceleme sonucu kimlik bilgileri tespit edilen sürücü M.A. yakalandı.



Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 34 bin 880 lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan M.A hakkında "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.



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