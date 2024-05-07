Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attılar: 24 bin 840 lira ceza

Küçükçekmece'de, düğün konvoyunda trafiği tehlikeye düşürenlere 24 bin 840 lira ceza uygulandı.

Düğün konvoyunda trafiği tehlikeye attılar: 24 bin 840 lira ceza

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, D100 kara yolundaki  konvoyunda tehlikeli hareketler yapan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

İncelemenin ardından trafikteki diğer araçları tehlikeye attığı belirlenen K.K, N.S.K, Y.H.K, B.S, A.U, T.K, A.S, H.K. ve O.T. gözaltına alındı.

Bu kişilere, "kara yollarında ani yavaşlamak", "takip mesafesini korumamak", "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 24 bin 840 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca bu kişiler hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

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