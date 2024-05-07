Düğünde vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti

Şanlıurfa'da bir düğünde, havaya tabancayla ateş açılması sırasında vurulan 3 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.

Düğünde vurulan hamile kadın bebeğini kaybetti

'nın Ceylanpınar ilçesi Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı.

Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. (34) yaralandı. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.'nün çocuğunu kaybettiği belirlendi.

Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, C.K. (58) ve F.K'yi (48) gözaltına aldı.

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