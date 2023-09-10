Düğüne giden yaşlı çiftin acı sonu

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, bir yakınlarının düğününe gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Recep (66) ve Saliha Aksay (65) çiftine Ö.F.Ü. yönetimindeki cip çarptı.

Kazada Saliha Aksay olay yerinde, ağır yaralanan kocası Recep Aksay da ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Bir süreliğine trafiğe kapanan Karaman-Ereğli kara yolu kaza yerinde yapılan incelemeler ve cenazenin morga kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Cip sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.