İstanbul Yarı Maratonu güzergahı ve parkur bilgisi paylaşıldı (10K - 21 K parkuru)

İlki 1987 yılında gerçekleşen, daha sonra 1994 – 2009 ve 2011 – 2013 yılları arasında ara verilen İstanbul Yarı Maratonu’nun 19'uncusu düzenlenecek. 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü koşulacak
.İBB Spor İstanbul organizasyonu Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’nda atletler, Yenikapı’dan saat 09.15’te start alacak. 10K yarışına ise Yenikapı’da saat 08.00’de start verilecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1,5 saat, 21K içinse 3,5 saat olacak.
PARKUR BİLGİSİ
İstanbul Yarı Maratonu’nun 21 km 97,5 m uzunluğundaki rakımsız Tarihi Yarımada parkuru, yarışa katılacak koşuculara en iyi derecelerini yapma fırsatı veriyor.
İstanbul Yarı Maraton Parkuru başlama noktası Fatih İlçesi Yenikapı miting alanı önünde bulunan LANGA otobüs durağıdır. Buradan start alan yarış, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı , Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü’nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsünü geçecektir. Köprü bitimindeki ışıklardan “U” dönüşü yapan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsün varmadan Fatih İlçe sınırından “U” dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı’ya kadar koşulacak ve başladığı noktada son bulacaktır.
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