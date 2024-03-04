Dune 2'den açılış rekoru: Beklentilerin üzerine çıktı

Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan ve başrollerinde Timothee Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Fergusan, Lea Seydoux, Austin Butler ve Josh Brolin gibi isimlerin yer aldığı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2, açılış haftasında beklenenin üzrinde hasılata ulaştı. 1 Mart'ta vizyona giren film gişedeki ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 81.5 milyon dolar hasılata ulaştı.

Dune 2'den açılış rekoru: Beklentilerin üzerine çıktı

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden olan, Yönetmen Denis Villeneuve'ün devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2, ABD'de gişedeki ilk hafta sonunda 81.5 milyon dolar hasılata ulaştı.

Biletler önsatışa açılmadan önce 60-70 milyon bandında açılış yapacağı düşünülen film, Biletler önsatışa çıktığında 70-75 milyon banında çıktı. Ancak Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2,beklentilerin üzerine çıktı ve 81.5 milyon dolar hasılata ulaştı.

Taylor Swift'in konser filmi “The Eras Tour”dan bu yana en büyük açılışı yapan Dune, Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda toplam 97 milyon dolar elde eden film, dünya genelinde 178.5 milyon dolar hasılata ulaştı.

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