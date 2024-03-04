Dune 2'den açılış rekoru: Beklentilerin üzerine çıktı

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden olan, Yönetmen Denis Villeneuve'ün devam filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2, ABD'de gişedeki ilk hafta sonunda 81.5 milyon dolar hasılata ulaştı.



Biletler önsatışa açılmadan önce 60-70 milyon bandında açılış yapacağı düşünülen film, Biletler önsatışa çıktığında 70-75 milyon banında çıktı. Ancak Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2,beklentilerin üzerine çıktı ve 81.5 milyon dolar hasılata ulaştı.



Taylor Swift'in konser filmi “The Eras Tour”dan bu yana en büyük açılışı yapan Dune, Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda toplam 97 milyon dolar elde eden film, dünya genelinde 178.5 milyon dolar hasılata ulaştı.



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