Dünya Kadınlar Günü ne zaman? İşte tarih bilgisi

Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları temelli ortaya çıkmış olan bir gün olarak dikkat çekiyor. Dünya Kadınlar Günü, her yıl aynı tarihte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşte, 2024 Kadınlar Günü tarihi...



DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?



Kadınlar Günü ya da diğer kullanımıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanır.



Bu özel gün "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" olarak da anılıyor.



2024 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Cuma gününe denk gelmektedir.



DÜNYA KADINLAR GÜNÜ HAKKINDA



Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.



Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir "Kadınlar Günü" düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir "Kadınlar Günü" düzenlenmesini önerdi. 1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart ulusal bayram oldu. Kadınlar Günü, 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararı ile üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.